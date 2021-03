Ángel López revela que audicionó para Menudo: “Obviamente me dijeron que no”

El cantante Ángel López estuvo como jurado en la reciente emisión de Yo soy, este jueves 25 de marzo. Imitadores de la agrupación Menudo subieron al escenario para probar suerte en el reality.

Tras interpretar el tema “Claridad”, el jurado inició la devolución de la presentación. El nuevo integrante de la temporada 30 interrumpió a sus compañeros para declararse fiel fanático de la boyband.

Así también, contó que cuando era joven acudió al casting para formar parte de la agrupación juvenil. Dicha anécdota dejó sorprendidos a Maricarmen Marín, Mauri Stern y Katia Palma.

“Soy fanático también. Fui a las oficinas, aunque no lo crean, para adicionar y hablé con el señor Edgardo Díaz. Obviamente me dijeron que no ”, relató el jurado extranjero.

“Luego de muchos años pasa el fenómeno de ‘A puro dolor’ y tuve el honor de encontrarme nuevamente con el señor. Le dije: ‘sabes que me dijiste que no’. ‘Qué tonto’, me respondió”, prosiguió Ángel López.

Finalmente, se mostró entusiasmado al saber que hasta el día de hoy la música de Menudo sigue influyendo en muchas personas. “Saber que hay una generación que la escucha me da mucha alegría”, dijo el artista.

Ángel López habla de su ingreso a Yo soy

Hace unas semanas el cantante puertorriqueño fue presentado como jurado del programa, en reemplazo de Tony Succar.

Tras su llegada el artista dedicó unas palabras. “Estoy tan emocionado, para mí es una bendición poder estar acá y una hermosa oportunidad. Primero, por estar en Perú y segundo, por estar en Yo soy. Viene una temporada impresionante, no se lo pueden perder”, dijo en un spot promocional.

