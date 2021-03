Adolfo Aguilar: “Se cree que el cine no es necesario”

Actor y conductor, pero también productor y director de cine, Adolfo Aguilar tiene lista dos películas que debido a la pandemia vieron postergados sus estrenos en los cines en el 2020. No me digas solterona 2 y Mundo gordo siguen esperando que se abran las salas en nuestro país y puedan ver la luz .

La ANASACI (Asociación Nacional de Salas Cinematográficas) refiere que a pesar de la disposición del Gobierno sobre la aprobación de aforos en cines del 20%, hasta no tener igualdad de condiciones será insostenible reabrir las salas. ¿Cómo va ese tema? ¿Ha habido alguna respuesta de las autoridades?

-Lo que pasa es que hay un problema específico. Creo que es un problema que nace en el Perú y que se siente específicamente sobre el cine, el teatro y otras, digamos, distracciones. Que se siente que no es necesario, que no importa .

Entonces, ya pues, que no abran, qué más da, es para que se entretengan nada más. Lo que no entienden es que es parte de nuestro día a día. La gente no puede solo estar trabajando. Y si tú mantienes los protocolos, entonces, puedes abrir.

Si hay un restaurante que abre, ¿por qué no puede abrir el cine y no vender su comida? Porque creen, suponen, que el cine no es necesario , cuando yo creo que es una de las cosas más necesarias. La distracción del pueblo, sobre todo, en estos momentos es muy necesaria, de lo contrario la televisión no seguiría, claro.

Algunos podrían decir por qué no estrenas tus dos películas listas en el streaming.

-Nosotros como Big Bang tenemos No me digas solterona 2 y Mundo gordo listas hace un año y seguimos esperando que se abran las salas porque es un producto que está pensado para ese mercado y para recuperar la inversión, por lo menos.

Cuando te contratan específicamente para el streaming, los costos se cubren en base al streaming. Si tú haces una película independiente con tus inversionistas, el costo sube y es diferente al precio del streaming. La gente pregunta ¿por qué no lo pones en streaming? Porque no me sale a cuenta pues, no puedo, les digo (ríe).

¿Cómo ha sido volver a rodar en pandemia con Prohibido salir?

Es bien complicado todo esto porque hay demasiados detalles, protocolos. Yo trato de ir poco a los rodajes, incluso se ha reducido el equipo. Si antes eran 80 personas, ahora es la mitad o un poco menos. Mientras menos gente en el set, es mejor.

El gasto de las pruebas, de los protocolos, todo eso no lo teníamos presente y hoy por hoy se tiene que hacer y no es poco. Es bastante problemático; sin embargo, las ganas de hacer cine o de seguir trabajando y produciendo están.

Vamos adelante. Esta vez estamos de la mano de una compañía de telecomunicaciones (Movistar) que está apostando por el cine nacional y estamos muy contentos.

Y volviste a ‘Yo soy’.

Sí, a ‘Yo soy: grandes batallas, grandes famosos’. Los sábados a las 9:00 p.m. He tenido un recibimiento genial.

