Yaco Eskenazi revela que Jefferson Farfán quiere ser el padrino de su hijo

Luego de que Natalie Vértiz indicara que le gustaría tener a Jefferson Farfán como padrino de su segundo hijo, Yaco Eskenazi reveló que el mismo futbolista le ha dicho que quiere ser su compadre.

En un inicio, el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya contó que le causó sorpresa las declaraciones de su esposa, ya que no le había dicho sobre sus planes.

“La verdad, cuando escuché a Natalie, no lo creía. Ni siquiera me había consultado y se mandó. Si ella quiere a Jefferson como padrino, me parece bien”, expresó Yaco Eskenazi en declaraciones recogidas por El Popular.

“Habíamos quedado que para nuestro segundo bebé yo me iba a encargar de escoger a la madrina y Natalie el padrino, pero vamos a ver qué decidimos. Con Jefferson tengo una buena amistad y en algún momento me dijo que quería ser mi compadre, veremos qué pasa”, agregó el integrante de Esto es guerra.

Por otra parte, Yaco Eskenazi aprovechó para desearle lo mejor a Jefferson Farfán en su regreso a Alianza Lima.

“Qué bueno que nuevamente vaya a jugar al fútbol, en especial en el equipo de sus amores. Además, va a tener ritmo para jugar en la selección peruana. De mi parte, le deseo lo mejor”, comentó.

Yaco Eskenazi agradece a Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi tuvo tiernas palabras para su esposa Natalie Vértiz por todo el trabajo que hace.

“Yo me enamoré perdidamente de Natalie cuando la vi embarazada, como se convertía en la mujer protectora. Ahora, todo lo tiene en su cabeza. Está haciendo cosas por este bebito que no tuvo la oportunidad de hacer con Liam, como prepararse. De verdad, me saco el sombrero por la mamá que eres, soy muy bendecido”, dijo el chico reality.

