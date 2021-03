Tula Rodríguez pide a sus seguidores no automedicarse: “Es un peligro”

Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para enviar un consejo a sus millones de seguidores en redes sociales. La conductora se mostró preocupada por la cantidad de personas que le han enviado preguntas por el tratamiento que siguió para curarse del coronavirus.

Ante esto, la figura de América Televisión decidió recomendar a los usuarios de Instagram no optar por la automedicación cuando se trata de la sospecha de un posible caso de la COVID-19.

“Estaba intrigada porque mucha gente me dice: ‘¿Qué medicina tomaste? Me duele la cabeza, me pasa esto, por favor, ayúdame’. Yo no puedo decirte qué tomar porque cada caso es único. Automedicarse es un peligro”, dijo a través de un video en la plataforma.

Del mismo modo, Tula Rodríguez indicó que cada uno de sus familiares recibió un tratamiento específico y reveló que su mamá atraviesa por una situación más compleja, ya que aún se encuentra luchando contra la enfermedad.

Finalmente, pidió sus seguidores no optar por tomar medicamentos sin la supervisión o receta de un médico. “Tengan cuidado con automedicarse, hay que cuidarnos la salud. A veces uno quiere tomar algo porque le funcionó a otro. No necesariamente tiene que ser así”, acotó.

Papá de Tula Rodríguez vence a la COVID-19

El popular ‘Don Tulo’ pudo superar al coronavirus a sus 79 años. La figura de América Televisión dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su felicidad por tener a su padre sano.

“Pasamos tiempos difíciles, pero con mucha alegría podemos decir que ‘Don Tulo’ está de vuelta en casa. Los tres vencimos a la COVID-19″, escribió Tula Rodríguez. En la publicación, la conductora informó que su madre aún enfrenta a la enfermedad. “Sigue en la lucha”, agregó.

Tula Rodríguez y su padre

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.