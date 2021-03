Susy Díaz niega relación con abogado de Cañete: “No alteren mi tranquilidad”

Susy Díaz manifestó su molestia por una información falsa acerca de su vida sentimental que está siendo circulada por algunos medios virtuales. A través de Instagram y Facebook, la exvedette negó conocer a un abogado de Cañete, con quien la relacionan.

“Frente a una nota de prensa donde se afirma que estaría saliendo con un abogado de Cañete debo afirmar lo siguiente: Desmiento categóricamente dicha información así como las declaraciones que se me atribuyen. Nunca he conocido al señor ni mantengo una relación, ni siquiera amical”, escribió la famosa.

Además, Susy Díaz pidió respeto y cuidado con “este tipo de informaciones”. “En estos momentos me encuentro afrontando un difícil momento familiar y deseo que este tipo de versiones no alteren mi tranquilidad emocional”, finalizó.

Susy Díaz manifestó su malestar por informaciones falsas sobre su vida privada. Foto: Susy Díaz Instagram

Susy Díaz protagoniza emotivo reencuentro con su hija Flor Polo

El último 15 de marzo, Susy Díaz y su hija Flor Polo se volvieron a ver luego de 60 días de permanecer separadas, debido a que la influencer contrajo la COVID-19. Fue en el programa América hoy, donde madre e hija se quebraron de la emoción al unirse en un abrazo.

Flor Polo

“Me dio mucho miedo, esta enfermedad es muy terrible. Pensé lo peor, esta enfermedad me consumió mucho”, comentó la popular ‘Florcita’. Por su parte, Susy Díaz lamentó no poder asistir a su hija mientras atravesaba dificultades por su salud. “Quería ir a verte, cuidarte, pero por mi salud no podía... Veía que no comía, se le quitó el hambre. Pero, conseguí algo para la anemia. Te amo hija”, señaló.

