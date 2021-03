Sebastián Lizarzaburu no descarta volver a salir con Andrea San Martín

Sebastián Lizarzaburu, quien descartó haber retomado su romance con Andrea San Martín, sorprendió al confesar que no tendría problemas en volver a salir con la modelo, quien es madre de su única hija, durante una entrevista que ofreció este jueves 25 de marzo al programa Mujeres al mando.

“Por mucho más chance, por la misma situación en la que estamos y por la persona que es en mi vida, definitivamente (saldría con) Andrea”, detalló el exchico reality al ser interrogado por Maricarmen Marín, Thaís Caslino y Giovanna Valcárcel.

Sin embargo, Sebastián Lizarzaburu aclaró que actualmente él y Andrea San Martín no tienen planes de víncularse sentimentalmente, debido a que están cien por ciento enfocados en llevar una relación cordial por el bienestar de su primogénita.

"Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos", dijo Andrea San Martín. Foto: Instagram

“No quiero decir que eso está pasando ahorita, no es un posibilidad concreta aún, porque nadie ha tomado ninguna decisión. No vamos por el lado amoroso ahorita, hemos pasado por tantos momentos complicados, pero ahora nos llevamos muy bien”, aseguró el exintegrante de Bienvenida la tarde.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu negaron reconciliación

Hace unos días, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu desmintieron los rumores de reconciliación que surgieron luego de que ambos se mostraran juntos en redes sociales.

“No (retomaron la relación), nada. Yo hace tiempo que no he hablado de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así”, declaró San Martín para Amor y fuego. “Sí he escuchado los comentarios (sobre el supuesto romance), pero, como dije, las cosas con Andrea están súper bien, todo tranquilo”, señaló, por su parte, el modelo.

