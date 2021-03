Rebeca Escribens celebra que su hijo se tituló como arquitecto

Rebeca Escribens conmovió a sus seguidores al anunciar que su hijo se tituló como arquitecto el último miércoles 24 de marzo, durante un evento virtual en el que participó toda su familia. La conductora de América espectáculos se mostró muy orgullosa al dar a conocer esta noticia en medio de la transmisión de su programa.

“Mi hijo se ha titulado el día de ayer (24 de marzo), ya es arquitecto”, expresó, con los brazos abiertos. “Ha sido un día muy emocionante en familia, con pena porque mi papi y su madrina y mis hermanos no pueden estar. Todo ha sido por Zoom, pero ha sido un día festivo y me he acostado muy tarde, por eso estoy un poquito dormida todavía”, añadió.

Rebeca Escribens, quien protagonizó una discusión con Rosángela Espinoza en EEG hace unas semanas, también compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de la celebración por la titulación de su hijo.

“¡Oficialmente titulado! El arquitecto de mi vida”, refirió la presentadora de América espectáculos, junto a la instantánea en la que aparecía al lado de su hijo y demás integrantes de su familia.

Familia de Rebeca Escribens en la ceremonia de titulación del hijo de la conductora. Foto: Rebeca Escribens/ Instagram

Rebeca Escribens explica por qué la despidieron de Utilísimas

A mediados de marzo, durante la transmisión de su programa América espectáculos, Rebeca Escribens reveló por qué la sacaron de la conducción de Utilísimas.

“A los 24 años yo estaba en la segunda versión de Utilísimas, luego me botaron. Yo iniciaba mi trabajo como conductora, a veces no podía hilar ni dos palabras juntas, pero después de seis meses me llamaron de recursos humanos para agradecer mi participación. Así es, todo tiene su proceso y su tiempo”, detalló.

