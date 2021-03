Pedro Suárez Vértiz se emociona por su millón de seguidores en Spotify

Pedro Suárez Vértiz es uno de los artistas más destacados y queridos de la música peruana. Por tal motivo, no es de sorprenderse del gran número de fans que lo siguen en sus diversas redes sociales y plataformas.

Una prueba de ello es el anuncio que hizo este jueves 25 de marzo al revelar que llegó al millón de seguidores en Spotify, donde se encuentran sus mayores éxitos musicales.

A través de su cuenta de Facebook, Pedro Suárez Vértiz contó que recibió un mensaje de la famosa aplicación de música vía streaming para indicarle el gran número de fans que tiene en la plataforma.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, mis fieles seguidores. Porque cada vez me sorprenden más con estos grandes detalles inesperados”, empezó el rockero peruano.

“Hoy me desperté con este correo de Spotify y no lo podía creer. Muchas gracias por seguirme en Spotify. ¡Ya somos 1 millón! (Ojo: seguidores, no oyentes)”, añadió.

Asimismo, Pedro Suárez Vértiz resaltó el gran soporte que ha sido para él tener a sus seguidores acompañándolo.

“Ustedes son mi pasamanos, mi oasis, la muchedumbre en los conciertos que sueño al dormir hasta hoy, y mi ovación cada vez que cuelgo un post. Dios los bendiga. Buenos días amigos y feliz jueves para todos”, escribió.

Pedro Suárez Vértiz se emocionada por su 1 millón de seguidores en Spotify. Foto: Pedro Suárez Vértiz/Facebook

Pedro Suárez Vértiz: “No hay canción mala”

Pedro Suárez Vértiz hizo una reflexión sobre el éxito en la industria de la música. Para el artista, un tema puede funcionar en el momento de su lanzamiento o en un futuro.

“No hay canción mala, solo artistas que coinciden en vida con el momento de triunfo de su obra y otros que no. Puede que en 100 años sea alguna banda que grabó en los 60 y que nunca conocimos, mucho mejor que los Beatles, y que sean adorados por los siguientes 10 siglos. Recuerden que Jesucristo realmente se extendió mundialmente casi 200 años después de su crucifixión”, escribió el pasado 17 de febrero en Facebook.

