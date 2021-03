Nicola Porcella preocupado por su padre: “Está peleando contra el virus”

Nicola Porcella comentó con sus seguidores la actual situación que vive su padre luego de ser diagnosticado con coronavirus. A través de redes sociales, él comunicó que se encuentra preocupado.

El chico reality comunicó días atrás que su progenitor dio positivo por COVID-19 y que también sufre de problemas del corazón. “Ayer (18 de marzo) me enteré. No me habían querido contar para que no preocupe”, expresó en un video de Instagram.

Tras regresar al Perú luego de su participación en Guerreros Puerto Rico, Nicola Porcella reveló que finalmente pudo visitar a su familiar pese a no haber cumplido con los días de aislamiento, lo que lo inspiró a superar la inquietud y distracción que le genera la situación.

“Días difíciles. Me cuesta estudiar, entrenar. Hoy pude ver a mi papá y, si él sigue peleando contra ese virus, quien soy yo para no pelear por todo lo que él me enseñó a valorar y cuidar. Tú peleas y ganas, yo peleo y gano”, escribió.

El también modelo culminó la publicación con un hashtag que puso en evidencia su principal enfoque: “La familia primero”.

Nicola Porcella vuelve a la conducción con un nuevo programa digital

Nicola Porcella anunció un nuevo proyecto a través de redes sociales y generó expectativa entre sus fanáticos. El modelo y actor comunicó que pronto volverá a la conducción con un nuevo formato de entretenimiento que se emitirá en todas las plataformas digitales.

“Muy pronto tus sábados serán diferentes en todas las plataformas digitales. ¿Están listos?”, escribió en Instagram junto a un video que acumuló más de 50.000 reproducciones en pocas horas.

