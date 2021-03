Nicola Porcella pide cama UCI para su padre: Esperamos salir de esta pronto

Hace unos días, Nicola Porcella reveló que su padre contrajo la COVID-19, aunque se mostró esperanzado en que este se recuperaría pronto. Sin embargo, la salud del progenitor del modelo se ha visto bastante afectada, por lo que ahora necesita urgente de una cama UCI.

Este jueves 25 de marzo, el exintegrante de Esto es guerra se dirigió a sus seguidores para pedirles que lo ayuden a ubicar un lugar en el que su papá pueda ser atendido por personal especializado.

Nicola Porcella hace llamado a sus seguidores para apoyar a su padre con coronavirus. Foto: Nicola Porcella/ Instagram

“Mi gente, no soy de hacer estas cosas, soy una persona súper fuerte, pero creo que no tengo otra salida, mi papá está muy mal, necesito una cama UCI urgente. Estoy moviéndome como loco, mi hermano, yo y toda la familia, así que les pido que si conocen a alguien o saben de algún lugar, por favor se contacten conmigo o con mi hermano @francescodiegos”, expresó a través de un video en su Instagram oficial.

En su mensaje, Nicola Porcella agradeció a todos aquellos que le han hecho llegar palabras de aliento en el duro momento que vive por ver a su padre luchando contra el coronavirus. “Muchas gracias a todos los que me mandan mensajes. Esperamos salir de esta pronto”, expresó.

Nicola Porcella preocupado por la salud de su padre

El 24 de marzo, mediante una publicación en sus historias de Instagram, Nicola Porcella contó que su papá continuaba luchando para superar a la COVID-19.

“Días difíciles. Me cuesta estudiar, entrenar. Pude ver a mi papá y, si él sigue peleando contra ese virus, quien soy yo para no pelear por todo lo que él me enseñó a valorar y cuidar. Tú peleas y ganas, yo peleo y gano”, escribió el modelo.

