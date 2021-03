Muere Jessica Walter, actriz de Arrested development, a los 80 años

La actriz estadounidense Jessica Walter, recordada por su participación en la serie Arrested development, murió a los 80 años mientras dormía en su hogar en Nueva York (Estados Unidos) el miércoles 24 de marzo. Así lo dio a conocer la hija de la artista al portal Deadline.

“Con gran dolor confirmo el fallecimiento de mi amada madre”, señaló. “Su mayor placer fue llevar alegría a los demás. Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio y alegría de vivir”, añadió Brooke Bowman en el comunicado.

Jessica Walter alcanzó su más alto nivel de popularidad al interpretar el papel de Lucille Bluth en Arrested development, producción disponible en Netflix. Gracias a este personaje, la actriz obtuvo una nominación al Emmy en 2005 y dos a los Screen Actors Guild Award.

La artista también le dio su voz al personaje de Malory Archer en la serie animada Archer de FXX y tuvo una aparición especial en American Housewife.

Carrera artística de Jessica Walter

Además de participar en Arrested development y Archer, Jessica Walter trabajó en otras producciones, entre ellas, las películas Grand Prix (1996) y Play Misty for me (1971), en la que Clint Eastwood debutó como director de cine, y los programas de televisión Trapper John M.D. y Streets of San Francisco. Walter también se convirtió en ganadora del Emmy por su protagónico en la serie de NBC Amy Prentiss, en la que interpretó a una detective de Policía cuya carrera iba en rápido descenso.

