Michelle Soifer celebra el éxito de su tema “La nena”: “La está rompiendo”

Michelle Soifer continúa acumulando éxitos luego de firmar con una disquera internacional. Semanas atrás, la cantante lanzó “La nena” y ahora celebra que su último tema haya acumulado más de 3 000 000 de reproducciones.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante agradeció a sus fanáticos por apoyarla en esta nueva etapa de su trayectoria artística.

“Gracias a todos por ser parte de este gran éxito. Me siento en deuda con todos y me motiva a seguir dando lo mejor de mi. ¡Vamos por más!”, escribió en la red social. Sus millones de seguidores no dudaron en demostrar su orgullo y la felicitaron por sus logros.

En las historias de la plataforma, la ex chica reality aseguró que la noticia llegó de sorpresa y que nunca pensó que su canción tendría tanto éxito en YouTube.

“Me siento emocionada y estoy súper feliz, no lo puedo creer. Estoy emocionada porque en serio, ‘La nena’ la está rompiendo y estoy contenta, agradecida y no saben cómo tengo el corazón de emoción”, expresó Michelle Soifer.

Ingeniero de sonido de Michelle Soifer ganó un Grammy

La cantante felicitó al ingeniero de sonido que trabajó en su última canción “La nena”, debido a que fue acreedor de un premio Grammy por su trabajo en la industria musical. Alan Saucedo es gerente de Sony Music México y ya cuenta con otras cinco estatuillas del mismo evento.

“Feliz de recibir la noticia de que Alan ganó un Grammy más. Es una inspiración, se vienen muchos temas junto a mi disquera Monumental Music”, expresó Michelle Soifer en redes sociales.

