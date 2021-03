Mayella Lloclla se despide de su padre: “Gracias por tanto amor”

La actriz peruana Mayella Lloclla comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de su padre Anibal Lloclla, reconocido exjinete. Con un sentido mensaje, la joven se despidió de su progenitor.

A través de Instagram, la protagonista de El último bastión decidió dedicarle un conmovedor mensaje y el extracto de un video en el que habla de él.

“ Gracias por tanto amor . Agradezco a Dios, a la vida, a ti, papito Anibal Lloclla, por tenerte en todo momento. Vuela alto, mi chinito lindo, eres mi ángel que iluminará mi camino, el de mis hermanas y el de mi mamá por siempre”, escribió la actriz de 34 años.

La actriz se despidió de su papá, quien falleció este jueves 25 de marzo. Foto: captura/Instagram

Mayella Lloclla celebra éxito de El último bastión

Mayella Lloclla recientemente destacó el estreno de la serie El último bastión en Netflix. La actriz, en conversaciones con La República, habló sobre su participación en la producción peruana.

“Catalina es una artista que, a través de su trabajo, ve una forma de denunciar lo que se vivía en esa época”, contó respecto a su personaje.

“Cuando acepté este proyecto, yo sabía las limitaciones que había, pero sabía con quién iba a trabajar porque venía de hacer bastante cine, sabía quiénes estaban y eso me agradó. De repente no había mucho presupuesto, pero sabía que iba a ser un gran proyecto . Eso sopesaba a todo lo demás y, mira, no me equivoqué”, agregó sobre el éxito del producto audiovisual.

