Mauri Stern elogia la música de Mauricio Mesones: Mis respetos, me encanta

Hace poco, Mauri Stern quedó gratamente sorprendido con los imitadores de Agua Marina y aprovechó la oportunidad para elogiar a la cumbia de nuestro país.

“Algo me pasó... es que la cumbia. Aunque no lo quieras, entra en tu sistema, te posee y lleva a un lugar que no querías”, comentó el jurado de Yo soy el pasado 23 de marzo.

Tras esto, el exintegrante de Magneto volvió a elogiar la cumbia peruana, pero esta vez se enfocó en el trabajo de Mauricio Mesones, quien estuvo en el set de reality como invitado.

Al ingreso de una participante al ritmo de “La cumbia del amor”, un tema del artista nacional, Maricarmen Marín se puso a bailar e hizo buenos comentarios por el trabajo de su colega.

“Qué linda esa canción Mauricio, romántica, hermosa. Es la canción que acaba de lanzar Mauricio”, señaló la cantante.

Mauri Stern se quedó admirado y le preguntó a Mauricio Mesones: “¿La compusiste tú, Mauricio?”. A lo que el intérprete peruano indicó que sí.

“Las cosas que he venido escuchando tuyas, que he visto en vivo y respeto, me encanta mucho. Cada vez me vuelvo más cumbiero de corazón. Eso me hace feliz. Aquí en Perú tienen un ritmo especial y me encantó verte en vivo con tus músicos, campeón”, agregó el productor mexicano.

“Es el efecto de estar en Perú, te vas a cumbializar”, respondió Mesones a Stern.

Cabe mencionar que Mauricio Mesones estuvo como invitado en Yo soy, ya que los jurados principales son Mauri Stern, Maricarmen Marín, Katia Palma y Ángel López, quien llegó en reemplazo de Tony Succar.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.