Marisol revela que está en proceso de divorcio: “Muy pronto estaré soltera”

Marisol se presentó en el programa Mujeres al mando para participar de una secuencia de preguntas y confesiones. En medio de la dinámica, la cantante de cumbia reveló que se está divorciando del papá de su hijo, y que el proceso se ha dilatado por la repartición de bienes.

“Si sigo casada, pero muy pronto estaré divorciada legalmente. Como hay intereses, es por eso que yo no me he divorciado hasta ahora; (se deben) solucionar estos problemas y ya por otras vías, se verán los intereses personales que tenemos ambos”, contó la popular ‘Faraona de la Cumbia’ a Maricarmen Marín.

Asimismo, Marisol explicó que lleva dos años en este proceso de separación y que todo lo que hace es pensando en el bienestar de su hijo.

“Muy pronto estaré soltera totalmente y bueno para delante. En este proceso de divorcio tenemos ya casi dos años. Por el bienestar de nuestro hijo, los padres tienen que estar bien y llevarse bien”, señaló.

Marisol superó la COVID-19

Marisol también fue un personaje más de la farándula local que se contagió del coronavirus. Durante una entrevista con Magaly TV, la firme, a inicios de julio, la cantante detalló cuáles fueron sus síntomas y lo mal que la pasó porque el virus alcanzó a su familia.

“De pronto comencé a sentir fiebre, escalofríos, me dolía el cuerpo horrible. De pronto veo a mi mamá que al otro día se pone mal, luego mi hijo y al cuarto día se pone mal mi papá (sic)”, indicó.

