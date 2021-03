‘Julio Iglesias’ de Yo soy se reencuentra con su familia de Trujillo

Un emotivo momento se vivió el último jueves en Mujeres al mando. El imitador peruano de Julio Iglesias, quien recientemente ganó un duelo contra ’Myriam Hernández’ en Yo soy Chile, fue sorprendido por su familia de Trujillo en un enlace en vivo.

Durante el enlace virtual, la esposa y la hija de Roberto Pereda le expresaron lo felices y orgullosas que se sienten al verlo triunfar en el exitoso reality de Chilevisión.

“Hola, mi amor, muy emocionada, aquí con Victoria (su hija)… Tú eres una persona muy sencilla. Estamos siguiendo paso a paso tus avances. Me siento muy emocionada”, expresó María Isabel. “Estoy muy orgullosa de él, de todo lo que ha logrado, de cómo canta y se entrega en el escenario; de verdad, es un gran ejemplo para mí”, añadió Victoria, su hija, en Mujeres al mando.

De igual manera, el ’Julio Iglesias’ peruano, quien ingresó a Yo soy Chile tras interpretar “Hey!”, recibió un emotivo mensaje de su madre. “Hola, hijito lindo, te quiero mucho, sigue adelante con el talento que Dios te ha dado, te queremos mucho”, le dijo su progenitora, Juana Marchena.

Ante estas palabras, el exparticipante de Yo soy Perú esbozo una gran sonrisa y expresó su agradecimiento por el apoyo incondicional que le brinda su familia.

“Mi familia es lo más grande que yo tengo, doy gracias a Dios, soy privilegiado de tener una esposa que me quiere, una hija que me adora; soy muy hogareño, no tengo nada del galán que tiene Julio Iglesias”, manifestó el imitador.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.