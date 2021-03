Detrás de la fantástica historia de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, se escribe otra (entre líneas) relacionada con el equipo humano, el guion y la pandemia. Para los actores Anthony Mackie (Sam Wilson-Falcon) y Sebastian Stan (Bucky Barnes-Soldado del Invierno), se puede hacer un paralelo entre el blip que sufrió la humanidad tras Avengers: Endgame y la crisis global que vive el mundo real debido al Covid-19 .

“Este hecho es una de las cosas que hace a la serie muy identificable con lo que pasa hoy, en una forma que asusta un poco. Muchos de estos personajes están en un modo de reacción al blip, y el blip ahora es algo que se siente muy real en nuestro mundo”, manifiesta Sebastian Stan en conversación con La República a través del Zoom.

“Claro que la serie se escribió tres años y medio atrás, sin pandemia, pero los personajes que vimos en el primer episodio están viviendo en una sociedad postblip y tratan de identificar cuál es la nueva normalidad a la que regresan. No va a pasar necesariamente lo mismo con el covid, pero tenemos que identificar cuál va a ser nuestra nueva normalidad y cómo vamos a volver a encajar en esta nueva sociedad”, reflexiona Anthony Mackie.

Sebastian Stan agrega que en tiempos de pandemia la existencia de héroes es una necesidad. “Definitivamente creo que este es un tiempo en el que hay buscar en el otro soporte y aprender a relacionarnos entre nosotros. Y no seguir tomando por sentado que sí o sí vamos a salir de esta. Creo que la serie es muy precisa en un nivel más profundo, y el mensaje se vuelve más potente en estos tiempos”.

‘Falcon y el Soldado del Invierno’ inició rodaje en octubre del 2019, pero se suspendió todo en marzo del 2020 cuando el planeta se declaró en emergencia sanitaria por el coronavirus. En octubre del año pasado, se reanudaron las grabaciones, aunque las cosas cambiaron. “Poniéndome en perspectiva, no creo que nadie de nosotros se haya dado cuenta de qué tan fácil y tan bueno era todo hasta que se fue y llegó la pandemia. Recuerdo haber estado esa noche en el hotel y que me dijeron: “Nos vamos mañana, guarda tus cosas”. Nos desconectamos, y eso me rompió el corazón. Habíamos estado trabajando cuatro meses y medio, recién estábamos calentando motores para el último empujón y llegó el covid y se llevó todo. Así que me sentí feliz cuando pudimos regresar y fuimos suertudos porque, durante los seis meses que paramos, el director y el equipo utilizaron ese tiempo para mejorar los vacíos de la serie de manera brillante en lugar de sentarse y lamentarse”, recuerda Mackie.

Superhéroes al desnudo

Sobre sus personajes y el hecho de contar con su propia serie dentro del universo de Marvel, Anthony Mackie y Sebastian Stan afirman que ha sido importante mostrar la cara humana de los superhéroes. “Fue genial crear la historia detrás. Fue increíble bucear y mostrar al humano de un superhéroe fuera del traje, es algo que no llegas a tener en una película de superhéroes normal de dos horas”, dice Mackie. “Los personajes siempre han sido más interesantes cuando puedes entenderlos. No hay una persona perfecta y creo que necesitamos tener personajes e historias con las que nos podamos identificar y que representen nuestro mundo”, coincide Stan.

Además, Anthony Mackie subraya: “Nunca he sentido que Falcon es un personaje del costado. La idea de ser el personaje del costado es un poco más del ego. Yo no pienso que soy el del costado o relleno, para nada. Siempre he sido un gran personaje del universo Marvel”.

Lo cierto es que ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ se ha convertido en la serie más vista en Disney+ y eso es algo que agradecen sus protagonistas: “Es genial, maravilloso. Si no hubiera fans, estaría preocupado, pero me gusta que la gente esté emocionada y anticipando qué va a pasar en el segundo episodio, eso significa que está siendo relevante”, dice Stan. “No creo que eso sea algo que me quite el sueño hoy en la noche (risas). Pero obviamente es una bendición ser bien recibidos por los fanáticos. Somos muy afortunados”, finaliza Mackie.

