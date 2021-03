Percy Céspedez: trayectoria, logros y proyectos del director audiovisual

En esta época tan difícil para todos los artistas, Percy Céspedez trae El arte no puede detenerse, un proyecto enfocado en apoyar a los nuevos talentos nacionales para que puedan efectuar un producto de calidad profesional.

En una conversación con La República, el reconocido realizador audiovisual nos contó detalles de su iniciativa, explicará cómo logró convertirse en el mayor impulsador de la videomúsica en el Perú, y revelará el secreto que lo llevó a posicionarse por toda una década como el productor peruano favorito de MTV, ser nominado a los premios Grammy y trabajar con importantes disqueras internacionales como Sony, Warner, Universal Music, y más.

Asimismo, Céspedes comenta que una de sus mayores prioridades es ofrecer una master class para compartir su conocimiento con más personas. “Quiero pasar la posta a más gente”, sostuvo.

Estás lanzando El arte no puede detenerse, ¿en qué consiste esta iniciativa?

Durante el año pasado muchos han tenido que verse obligados a grabarse con sus propios teléfonos, porque no hay recursos y siempre ha sido complicado para un artista nacional poder concretar la realización profesional de un video. Nosotros teniendo tanta experiencia durante estos 20 años, siendo los pioneros y desarrolladores del medio del videomusical en el país, hemos tomado la decisión de abrir esta iniciativa.

Nos parece que es una forma de ayuda para mucha gente que aún quiere seguir trabajando, porque el medio de la música es de los más golpeados y no hay ningún paliativo que se esté dando para esto. Y el medio no puede parar, porque es la única forma que ahorita audiovisualmente los artistas tienen poder seguir trabajando, ya que no van a haber conciertos presenciales todavía.

¿Qué promete este proyecto?

Tratar de sacar adelante la mayor cantidad de proyectos de la gente que se acerque a nosotros. La idea es seguir profesionalizando los proyectos y con el capital que tengan poder sacar productos, probablemente mucho más sencillos de lo que ellos pensaban hacer, pero que tengan una calidad profesional.

¿Cómo pueden acceder los nuevos talentos a esta iniciativa?

Me buscan por Instagram, por Facebook, yo les voy a coordinar una reunión con mi productor donde ellos nos enseñan su canción, nos enseñan las posibilidades de inversión que ellos tienen y hacemos un análisis conjunto para ver factibilidad del proyecto. Lo único que pedimos es una canción y que ellos tengan un plan preparado de trabajo.

En abril del 2020 relanzaste tu canal online y estrenaste varios videos para artistas como Zen, Ezio Oliva, Josimar, entre otros. Coméntanos un poco.

Nosotros decidimos no quedarnos de brazos cruzados y lo primero que hicimos fue estrenar nuestro canal online con todos los trabajos que hemos hecho estos 20 años, pero no solo artistas nacionales; he trabajado con un montón de gente internacional. (...) Luego de eso, el año pasado nosotros hemos lanzado videos con Astronaut Project, Big Pollo, el regreso de Zen, a fin de año lanzamos el video de Ezio Oliva con Josimar “Siempre has sido tú” con versión salsa, y luego también terminamos cerrando el año con este video supergrande que fue el de Zen con Daniela Darcourt.

Un poco para demostrar que, a pesar de que hay pandemia, la calidad, el trabajo audiovisual no puede bajar porque si no, también baja la calidad del artista.

¿Cómo te afectó la pandemia artísticamente?

Nosotros trabajamos con seis meses de anticipación; eso quiere decir que a nosotros la pandemia no nos agarró con problemas, nos agarró editando, todos los videos ya habían sido filmados el año pasado y es más, hay un montón de videos que hemos retenido de lanzar y ya están listos. Este año se van a lanzar trece videos que no los hemos lanzado por culpa de la situación política, porque más problema que la pandemia, es la cuestión política; mientras no haya estabilidad, nadie quiere invertir y nadie quiere lanzar.

La pandemia afectó a los artistas por el tema de la cancelación de eventos, por eso, muchos optaron por los shows vía streaming, ¿qué piensas de esta modalidad?

Es una modalidad que ha llegado para quedarse y a la que se tienen que acostumbrar, porque es el futuro. Yo no creo que hasta el 2023 las cosas se pongan más o menos normales para el sector musical. He visto con mucho agrado cómo, a pesar de todo, el artista nacional ha luchado, se han puesto a hacer streaming (…) se la están ingeniando de todas las formas para seguir vigentes con su público, y lo audiovisual es una salvación muy grande para ellos.

A lo largo de tu carrera, ¿cómo ha ido evolucionando la producción de videos?

Ha sido muy interesante porque a mí justamente me tocó vivir la etapa de pasar de los equipos análogos al cine, y del cine al HD, entonces viví toda esa transición. La tecnología al avanzar tanto ha roto muchas barreras con respecto a simplificar ciertas cosas que antes eran bien complejas como filmar en cine, revelar, mandar el material a otro país. (…) Si antes tenías que enviar tu video a un canal internacional y pasabas por la buena vista de un programador, ahora ya no, ahora el artista puede programar directamente sus propias redes. Es por eso que es tan importante que estén al día en Instagram, Facebook, YouTube.

Vas a relanzar muchos videos clásicos en formato vertical para Instagram…

Sí, hay mucha gente que de repente no conoce mucha música que durante los últimos 20 años ha sido lanzada en redes y no tuvo el apoyo masivo de los medios; entonces, es un buen momento. Por otro lado, las versiones verticales refrescan mucho la fotografía porque lo reencuadras, entonces le da una vida nueva al video.

Tu empresa Elemental visual Media fue la gestora de producciones audiovisuales que llegaron a cadenas internacionales como MTV, HTV, Ritmoson Latino, entre otras más. ¿Cómo lo lograste?

A pura base de esfuerzo y empeño, lograr pulir el producto durante tanto tiempo en la edición y en la preproducción para poder competir con los productos internacionales. Yo nunca he hecho videos que tengan un look localista, siempre he tratado de que sean neutrales para que puedan funcionar en otros países. Si haces un video de una estructura muy localista, se va a quedar aquí en el país; si haces algo mucho más abierto, más neutral, más mundial, se puede ver en todo tipo de sociedad y creo que eso es lo que ha hecho funcionar mi trabajo fuera del país. (...) ¿Cuáles son los secretos? Pulir la imagen del artista a un nivel internacional, y eso es algo que aprendí trabajando con disquera.

Percy Céspedez, en el 2014, viajó a Estados Unidos y logró conocer a sus grandes referentes artísticos. Foto: Elemental visual Media

Además, te posicionaste como el director peruano favorito de MTV por más de una década.

Sí, la verdad que yo conocí MTV el año en que lo cerraron, en 2010, cuando ya había terminado toda la cuestión, recién lo conocí después de todos los años en que nos habían apoyado. La gente rumoreaba que había algún tipo de vara, pero siempre dejé que mi trabajo hablara por mí mismo. Yo recién empecé a dar entrevistas en el 2010, antes nadie conocía mi cara, conocían mi nombre, porque fui el primer director que filmé videos y ahora ya es una costumbre normal que el director firme los videos, pero durante muchos años yo solo quise que mi trabajo hablara por mí porque me lo tomo muy enserio, me lo tomo superprofesional.

En el 2010 fuiste nominado al Grammy…

Bueno, es una cuestión histórica, nunca antes ha sucedido eso y competimos contra Joaquín Sabina, Julieta Venegas, Juan Luis Guerra (…) Fue una cuestión superimportante y que me cambió la vida, porque a partir de ahí ya se entra a las ligas grandes. Si bien MTV ya estaba en las ligas grandes, con el Grammy ya estaba hablando de un sello que no me lo iba a quitar nadie. Ya era un nominado, no gané, pero en otro país se me abrieron las puertas como no tienes idea, porque se reconoce el trabajo y el valor intrínseco del director como artista.

¿Cómo llegaste a trabajar con disqueras de la talla de Universal Music, Warner, Sony?

El primer video que hice profesionalmente fue el que hice para Vox y que me abrió las puertas que me mantuvo en MTV, y con la fama que gané con MTV, he trabajado para Sony, Warner, Universal… Uno de los momentos más locos fue cuando el manager de Ricky Martin me llamó y me dijo que le gustaba mi trabajo y quería enviarme a Perú (estaba en Argentina en ese tiempo) para que trabaje con un grupo que estaba haciendo un feat con Jarabe de Palo, y envió a los dos grupos exclusivamente aquí a Perú para que hiciéramos un video; es muy bonito cuando gente top de la industria te busca por tu trabajo. Con Warner hemos trabajado un montón y nos han estado enviando artistas de México para trabajar acá.

Obtuviste muchos reconocimientos a lo largo de tu carrera…

Sí, creo que he sido una persona muy afortunada. Yo he sido una persona que ha tenido una vida muy difícil, no tenía contactos en ningún sitio. Cuando terminé de estudiar no tenía un sol con que moverme, fueron varios años que tuve que sacarme la mugre y estuve a punto de tirar la toalla. No podía conseguir trabajo, no concretaba las cosas, los pocos trabajos que tenía eran de muy bajo presupuesto, hasta que logré pegarla en MTV con el video de Vox y a mi vida le dio la vuelta.

Los reconocimientos me han caído de sorpresa, no es una cosa que ande buscando y mi vida está llena de sorpresas. Creo que lo que me mantiene en el tiempo es el real cariño que le tengo al género porque lo que me considero es que soy un desarrollador del género del video musical en el país. Como comunicador intento hacer otras cosas, pero lo mío es desarrollar la videomúsica. Por eso quiero dar una master class para pasar la posta a más gente.

¿Cómo decidiste convertirte en un realizador de videos?

Fue por frustración. Yo siempre he tenido una necesidad de expresión artística muy grande desde niño y lo que yo quería realmente era ser músico, toco teclados, compongo. A mis 19 años me di cuenta de que todo lo que nos vendían las películas sobre los artistas musicales y, que yo como muchos creemos que va a pasar en el país, era imposible. Me frustré muy fuerte, entonces dije: ‘No puedo vivir con esta frustración porque yo soy artista’. Si no puedo hacer música, haré lo otro que me encanta, que son audiovisuales y me dedicaré a salir como el primer director profesional de este país de videos musicales, que antes no existían. Me propuse a desarrollar este medio para que no les pase esta frustración a otras personas como me estaba pasando a mí.

Percy Céspedez asegura que la modalidad del streaming permanecerá vigente de manera indefinida. Foto: Elemental visual Media

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Primero es lanzar 13 videos no son conocidos pero me encanta trabajar con artistas nuevos, vienen los videos remasterizados y los verticales. Sorpresas de videos antiguos y clásicos que van a empezar a salir pronto cuando acabe la campaña para refrescar y darle vida a tanta música que nosotros hemos trabajado en estos años. Lo más importante es que quiero soltar mi Master Class, quiero darle ese conocimiento a la gente.

¿Cuál es tu sueño?

Aunque suene extraño, yo ya cumplí todos los sueños que tenía de niño (viajar en 2014 a EE. UU. y conocer a la mayoría de sus referentes y fuente de inspiración). En mis sueños de adulto, me gustaría escribir un libro con mi experiencia de vida y otro con mi experiencia profesional de realizador para las nuevas generaciones. Quizás el sueño más difícil sea dar el salto al cine, me encantaría.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.