Patty Wong regresó a Barrios Altos: “Nunca olvido cuál ha sido mi origen”

Patty Wong recordó su pasado en la última emisión de En boca de todos. Junto al programa, la empresaria volvió a la quinta de Barrios Altos donde vivió durante su niñez y contó anécdotas de su vida.

En las imágenes se pudo ver a la también modelo recorrer algunos pasajes del lugar. Incluso, llegó hasta la casa donde residió junto a sus padres y sus nueve hermanos.

Al ver las calles que la albergaron cuando aún era joven, la figura de televisión resaltó que gracias a sus vivencias pudo convertirse en la persona que es hoy. “Este distrito me enseñó a ser una mujer muy valiente y de armas tomar”, expresó.

Patty Wong también se animó a mostrar el colegio al que asistió durante los primeros años de su vida y aseguró que en sus aulas despertó su naturaleza emprendedora.

“Aquí descubrí que quería ser empresaria. A los 12 años vendía 70 panes diarios en el salón, venía una hora antes y le daba su pancito al ‘porte’. Rayaba”, agregó.

Del mismo modo, visitó el restaurante de comida oriental en el que obtuvo su primer trabajo. En las instalaciones del local del centro de Lima, comentó que con su ingenio pudo aprender algunas técnicas que la ayudarían a iniciar su propio negocio de chifas: “Dos décadas después le armé la competencia en la avenida Abancay”.

Al conversar con las conductora de En boca de todos, Patty Wong reflexionó sobre su vida y los difíciles momentos que vivió: “Me dio nostalgia porque hace años no volvía (a Barrios Altos). Siempre hay que estar orgullosos de nuestras raíces, yo nunca me olvido cuál ha sido mi origen . Estoy muy contenta porque me forjó”.

