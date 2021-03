Natalie Vértiz eligió a Jefferson Farfán como el padrino de su segundo bebé

Natalie Vértiz se presentó en el programa En boca de todos para celebrar los seis meses de conducción en Estás en todas, espacio que comparte con ‘Choca’ Mandros.

Con cuatro meses de embarazo, la ex reina de belleza fue sometida a divertidas preguntas relacionadas a su vida familiar con su esposo Yaco Eskenazi y, sobre todo, de su estado de gestación.

A través de una pantalla gigante apareció el rostro de Nicola Porcella, quien le preguntó por el nombre de su segundo hijo. Natalie Vértiz no quiso dar detalles sobre cómo llamarán al hermanito de Liam.

Sin embargo, el chico reality puso en verdaderos aprietos a la modelo cuando le preguntó a quién elegiría como el padrino de su bebé. Porcella le dio a escoger entre él o Jefferson Farfán.

“Está difícil esa pregunta, pero viéndolo bien. Vamos con la ‘Foquita’”, dijo Natalie Vértiz en referencia al futbolista peruano.

Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz: “Me saco el sombrero”

Luego que revelaran, el pasado 20 de marzo, que se convertirán en padres por segunda vez de un niño, Yaco Eskenazi le dedicó un tierno mensaje a Natalie Vértiz.

“Estoy agradecido con la vida de poder estar con mi esposa. Ya estamos más grandes, con un matrimonio consolidado. Yo me enamoré perdidamente de Natalie cuando la vi embarazada, como se convertía en la mujer protectora. Está haciendo cosas por este bebito que no tuvo la oportunidad de hacer con Liam, como prepararse. De verdad, me saco el sombrero por la mamá que eres, soy muy bendecido”, dijo el chico reality en Estás en todas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.