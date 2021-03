Muere George Segal, legendario actor de Hollywood, a los 87 años

George Segal, conocido por su larga trayectoria en Hollywood, falleció el pasado 23 de marzo a la edad de 87 años. Su esposa Sonia confirmó la noticia a través de un comunicado que difundió a diversos medios internacionales.

Según se informó, el actor de la serie The Goldbergs fue sometido a una operación al corazón, la cual finalmente le causó la muerte.

“La familia está devastada al anunciar que George Segal falleció debido a complicaciones de una cirugía de bypass coronario”, se lee en el escrito difundido por Sony Televisión.

Su agente y viejo amigo, Abe Hoch, lamentó la partida de la estrella de Hollywood: “Extrañaré su calidez, humor, camaradería y amistad. Él fue un maravilloso ser humano”, indicó en una declaración.

Trayectoria de George Segal en el cine

El reconocido actor inició su carrera artística en el año 1955, participando en diferentes obras de teatro. Seis años después comenzó su trayectoria en el cine, ganando fama con la película King rat, que narró una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces integró el elenco de diferentes producciones con papeles principales.

George Segal actuó en el largometraje Quién teme a Virginia Woolf (1966), por el que ganó su única nominación a los Premios Óscar. Ese mismo año se llevó el Globo de Oro a nueva estrella del año por Los nuevos internos.

Al final de su carrera se dedicó a series de televisión, como The Goldbergs, e incluso tuvo una participación en la música, lanzando la agrupación George Segal and the imperial jazzband.

