Miley Cyrus transportó a muchos de sus seguidores a la época en que ella se desempañaba como estrella de Disney al recordar a Hannah Montana por el aniversario número 15 de la exitosa serie que la llevó a la fama.

Desde sus redes oficiales en Instagram y Twitter, la artista de 28 años escribió una emotiva carta a puño dirigida al querido personaje que caracterizó.

“Hola, Hannah. Ha pasado un tiempo, quince años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé ese flequillo rubio sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me metí en una bata de rizo rosa con las siglas ‘HM’ deslumbrantes sobre el corazón. No sabía entonces... que ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en el mío, sino en el de millones de personas de todo el mundo. Aunque se te considera un ‘alter ego’, en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tenías más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos”, escribió Miley Cyrus.

“Hannah, espero que me escuches y me creas cuando digo que esas palabras son ciertas. Tienes todo mi amor y mi mayor gratitud. Darte vida durante esos seis años fue un honor. No solo estoy en deuda contigo sino también con todos los que creyeron en mí desde el principio. Tienes mi lealtad y más profundo aprecio hasta el final. Con toda sinceridad te digo gracias”, añadió la joven artista.

Miley Cyrus escribe una carta a Hannah Montana por los 15 años de la serie

Como se recuerda Miley Cyrus se volvió conocida al ser la protagonista de la serie Hannah Montana, la historia de una chica llamada Miley Stewart que tenía una segunda vida como la superestrella de pop Hannah Montana.

La producción duró cuatro temporadas y fue todo un éxito para Disney y para la misma Miley.

