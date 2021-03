Mauri Stern se declara fan de Agua Marina: “Me gusta ‘Tu amor fue una mentira’”

Al iniciar la reciente edición de Yo soy, este martes 23 de marzo, se presentaron en el escenario imitadores de la orquesta norteña Agua Marina.

Mauri Stern, quien se encontró en la mesa del jurado, aprovechó la ocasión para develar que ha escuchado los temas de la agrupación; incluso mencionó el nombre de uno: “Me gusta ‘Tu amor fue una mentira’”.

Esto ocurrió luego de que Maricarmen le consultara si tenía conocimiento alguno de la orquesta de Sechura, llamada también ‘La universidad de la cumbia peruana’.

Tras la presentación de los caracterizadores, quienes lograron pasar a la siguiente etapa del casting, el exintegrante de Magneto expresó lo que siente cada vez que escucha el género musical.

“Algo me pasó... es que la cumbia. Aunque no lo quieras, entra en tu sistema, te posee y lleva a un lugar que no querías”, aseveró el jurado mexicano.

Mauri Stern feliz por incorporación de Ángel López

Como se sabe, tras la salida de Tony Succar como jurado de Yo soy, el puertorriqueño Ángel López fue anunciado como nuevo calificador del programa de Latina.

“¡Ya es extraoficial! Formaré parte del jurado en esta temporada de Yo soy. Gracias a todo el equipo de Yo soy. ¡El honor es todo mío, Perú!”, dijo el vocalista de Son by four.

En ese sentido, Mauri Stern le envió un mensaje en su debut en Yo soy temporada 30. “Bienvenido, hermano”, escribió el exintegrante de Magneto en sus redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.