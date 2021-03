Mauri Stern critica show a ‘Pedro Fernández’ en Yo soy: No es justo para ti

Mauri Stern, quien acaba de confesar que es fan de Agua Marina, criticó duramente la presentación que ofreció un imitador de Pedro Fernández en el casting para la temporada 30 de Yo soy. El productor mexicano le exigió al participante que solo regrese si lleva una adecuada preparación para mejorar su performance.

“Yo te voy a ayudar. Te puede gustar la música mexicana, pero no estás preparado, si te quieres ayudar, tienes que venir preparado porque sino es un sufrimiento para ti”, aseveró el exintegrante de Magneto, quien, en esta ocasión, estuvo acompañado por Maricarmen Marín y Mauricio Mesones (invitado) en la mesa del jurado.

Mauri Stern detalló, además, que no sería honesto darle el pase a ’Pedro Fernández’, ya que este no daría la talla durante las presentaciones en vivo de Yo soy. “Esta noche te voy a ayudar dándote un no, no es justo para ti y para nosotros”, añadió el miembro del jurado, quien días atrás dijo sentirse decepcionado por el show de ’Marilyn Manson’ y Gaona en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos.

Mauri Stern se declara fan de Agua Marina

En uno de los últimos casting de Yo soy temporada 30, Mauri Stern aseguró ser amante de la música de Agua Marina y hasta reveló cuál es la canción que más le gusta de la agrupación piurana de cumbia.

“Me gusta ‘Tu amor fue una mentira’...Algo me pasó... es que la cumbia. Aunque no lo quieras, entra en tu sistema, te posee y lleva a un lugar que no querías”, detalló.

