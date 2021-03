Kylie Jenner aclara por qué pidió dinero a sus fans para maquillador

Kylie Jenner fue blanco de duras críticas por pedir a sus seguidores que entraran a una página para donar dinero a favor del maquillador Samuel Rauda, quien sufrió un accidente automovilístico.

“Que Dios te vea y te proteja @makeupbysamuel. Todos tomen un momento para rezar por Sam, quien se accidentó el fin de semana pasado. Y deslicen arriba para visitar la página de GoFundMe de su familia”, escribió la hermana de Kim Kardashian en sus historias de Instagram.

Kylie Jenner pidió donaciones para el maquillador Samuel. Foto: Kylie Jenner/Instagram

No obstante, la publicación de Kylie Jenner molestó a los usuarios de redes, ya que la criticaron por no pagar todo el tratamiento del joven por ser una de las mujeres más ricas del mundo.

Tras esto, la celebridad volvió a sus historias de Instagram para aclarar la situación. La joven indicó que el maquillador ya no trabaja con ella desde hace años.

“Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que he pedido dinero a los fans y no estoy pagando las facturas médicas de mi maquillista. Sam no es mi maquillista y, lamentablemente, ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace algunos años y creo que es el más dulce. Vi a mi actual maquillador y amigo Ariel publicar sobre el accidente de Sam y el amor de su familia y llamé a Ariel de inmediato para ver qué le pasó a Sam”, empezó Kylie Jenner.

La hija de Kris Jenner señaló que se mostró muy preocupada por la situación y se percató que la familia de Samuel había creado una página para donaciones. Ella entró a dicha portal, vio que la meta era de $ 10.000, y completó el resto. Además, decidió compartir el portal por si a alguien más le interesaba donar, acto que fue agradecido por la familia del maquillador.

“Cualquiera que me conozca sabe que hago las cosas con el corazón y trato de ser útil siempre que puedo. Mantengamos una actitud positiva y mantengamos en nuestras oraciones a Sam, su familia y cualquier persona que conozca que esté pasando por un momento difícil”, finalizó.

Kylie Jenner aclara por qué pidió dinero a sus fans para maquillador. Foto: Kylie Jenner/Instagram

