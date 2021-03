Esto es guerra: ‘Giselo’ pierde ante Paloma Fiuza en reñido duelo de Tiktok

Hace unos días, Bryana Pastor y Maykol Show se enfrentaron en el reto de Tiktok en Esto es guerra. Ahora, les tocó el turno a Paloma Fiuza y Edson Dávila, popularmente conocido como ’Giselo’. El martes 23 de marzo, durante la transmisión del programa, los dos demostraron sus dotes para el baile, pero solo uno pudo convertirse en ganador.

Al finalizar ambas presentaciones, María Pía Copello, quien realizaba la función del jurado, decidió darle la victoria a la modelo brasileña por la complejidad de la coreografía, pero resaltó el esfuerzo y talento del conductor de América hoy.

“Giselo, tu baile ha estado muy bien, me gusta mucho, te veo bastante en Tiktok, pero siento que los pasos de Edson han sido más sencillos que los de Paloma Fiuza y por tanto ella se queda en la silla”, señaló la animadora.

Al escuchar este comentario, el popular ’Giselo’ jugó una divertida broma sobre su participación en el reto Tiktok de Esto es guerra.

“Estoy desde las 2.00 p. m. para que me digan que me voy a ir”, aseveró, a lo que Paloma Fiuza respondió “‘Giselo’, yo soy tu fan, tú lo sabes”, mientras que el presentador le replicó. “Palomita, yo sé que eres mi fan, pero de eso no puedo vivir, tengo que trabajar”.

Esto es guerra: hijo de Johanna San Miguel descarta ingresar al reality

El hijo de Johanna San Miguel aseguró que no tiene intención de ingresar a Esto es guerra, durante una transmisión en vivo por Instagram que realizó junto a la conductora.

“¿Paulo, eres guerrero? No, no soy guerrero, a mí me gusta la Medicina, voy a estudiar Medicina, no voy a entrar a Esto es guerra, lo siento mucho”, indicó.

