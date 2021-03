Demi Lovato y Ariana Grande confirman colaboración: “Met him last night”

La exestrella de Disney Demi Lovato se encuentra inmersa en la preparación de su próximo disco, el cual que saldrá a la luz el próximo 2 de abril. Y para sorprender a sus fans, anunció una nueva colaboración musical.

Se trata de Ariana Grande, la celebridad estadounidense intérprete del tema “Rain on me”. Ambas artistas unirán voces en el tema “Met him last night”, que formará parte del álbum Dancing with de devil: The art of starting over.

En una reciente entrevista con Pape Magazine, Demi Lovato anunció la unión con su amiga y colega. A través de sus redes sociales, replicó la misma noticia adjuntando la portada del tema.

Las artistas trabajaron juntas para este proyecto musical. Foto: captura/Instagram

Demi Lovato reveló agresión a sus 15 años

La estrella de la música pop reveló en el documental Demi Lovato: Dancing with the Devil (Demi Lovato: Bailando con el diablo) que sufrió abuso sexual cuando tenía 15 años.

En la producción de Youtube, estrenada de manera online, la celebridad contó esta terrible anécdota.

“Cuando era adolescente me encontré en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control, y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, contó Lovato.

“Realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió. Dije: ‘Oye, esto no irá más lejos. No quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no le importó, lo hizo de todos modos. Lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él”, agregó la cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.