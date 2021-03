Daddy Yankee comparte video de Jazmín Pinedo bailando su canción “Problema”

Hace unos días, Daddy Yankee compartió un video de Angie Arizaga bailando su tema “Problema” y causó sensación entre sus fans en Perú. Ahora, el ’Big Boss’ publicó un clip de otra peruana, Jazmín Pinedo, quien también se animó a moverse al ritmo de la popular canción de reguetón.

A través de su cuenta de Instagram, el ’Cangri’ reposteó las imágenes donde se ve que la animadora, quien asumió temporalmente la conducción de En boca de todos, demostró sus dotes para la danza como parte del challenge del sencillo.

Al enterarse de que Daddy Yankee, quien acaba de ser premiado como el compositor del año por ASCAP, compartió su video, Jazmín Pinedo celebró replicando la publicación con un emoji de ’bomba’.

Cabe precisar que, actualmente, Jazmín Pinedo se encuentra fuera de la televisión debido a que hace algunos días dejó En boca de todos, donde colaboró como conductora durante la ausencia de Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes contrajeron la COVID-19.

Flavia Laos habla de su experiencia en video de Daddy Yankee

En una entrevista realizada a inicios de marzo, Flavia Laos contó cómo fue ser parte del videoclip de Daddy Yankee para la canción “Problema”.

“Durante las grabaciones no se podía sacar celular, ni tomar fotos. De hecho, te hacen firmar un contrato de exclusividad en el que te comprometes a no hablar de lo que está pasando. Daddy Yankee grababa delante de mí, muy cerca de mí, pero no pude hablar con él, porque cada quien estaba abocado al cien por ciento a lo suyo”, declaró la actriz y bailarina a El Comercio.

“Fue increíble, no tuve que pasar casting”, expresó la exchica reality sobre su participación en la producción del 'Big Boss'. Foto: composición/Instagram

