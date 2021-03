Coto Hernández anuncia retorno a Perú: “Voy porque tengo una vida allá”

Tras una larga estadía en Costa Rica, el modelo Coto Hernández comunicó que en unas semanas regresará a Perú. Así lo hizo saber él mismo en sus redes, anuncio que fue replicado por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre en Amor y fuego este 22 de marzo.

El extranjero, que ya está recuperado de su contagio del coronavirus diagnosticado en diciembre del 2020, reveló que tiene trabajos pendientes en este país. Por dicho motivo, está alistando maletas para volver a territorio nacional.

Como se recuerda, el costarricense viajó a su país natal antes de la pandemia para visitar a familiares. Posteriormente, la crisis sanitaria y el cierre de fronteras impidieron su retorno.

“La próxima semana salgo del país para dónde creen que voy. Yo puse dos opciones, hay que esperar la otra semana para que se den cuenta”, escribió el modelo.

“No me sirve decir el día que voy. Me ampayan luego. Necesito un par de días libres para hacer cosas pendientes. Yo voy a Perú porque tengo una vida allá. No porque necesariamente tengo que visitar a alguien. Tranquilidad”, agregó Coto Hernández.

¿Quién es Coto Hernández?

Carlos Andrés ‘Coto’ Hernández es un conocido modelo costarricense, exparticipante del conocido programa de competencias Esto es guerra.

En Perú radicó por seis años, tiempo en el que llegó a ser conocido en los medios por sus relaciones sentimentales con Jamila Dahabreh y Yahaira Plasencia.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.