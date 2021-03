Cara Delevingne: homofobia interna en su adolescencia originó depresión

La modelo Cara Delevingne habló abiertamente sobre su depresión y pensamientos suicidas durante sus años en la adolescencia, los cuales asoció con la homofobia interna que experimentó, ya que afirmó que le afectó de forma profunda percatarse de que también se sentía atraída por personas del mismo sexo. Esto se debe a que aún en la actualidad se discrimina a las personas cuya orientación sexual no sea heterosexual.

La también actriz comentó que creció “en un ambiente muy conservador” que no respetaba las diferentes identidades y orientaciones sexuales, una situación que acabó interiorizando y que desembocó en un profundo “desagrado” consigo misma.

Cara Delevingne afirmó en junio de 2020 que se enamora de la persona, no de su aspecto físico u orientación sexual. Foto: difusión

“Crecí en una casa muy tradicional y conservadora. Yo no conocía a nadie que fuera gay en esos momentos y hubo un tiempo en el que yo ni siquiera era consciente de mi propia homofobia interna. La idea de tener compañeros del mismo sexo me parecía algo desagradable. Y ese desagrado lo acabé viviendo conmigo misma. Me decía: ‘Oh, Dios mío, jamás haría algo así’”, reveló a la actriz Gwyneth Paltrow en el podcast Goop.

Cara Delevingne manifestó en una entrevista para la revista Variety en junio pasado que ella se identificaba como pansexual. “Sé que existe claramente una correlación entre todo eso y mis brotes de depresión y los pensamientos suicidas que tenía. Es que me avergonzaba de quién era. Afortunadamente, ahora esa es una parte de mi ser que acepto y a la que quiero muchísimo”, declaró a Paltrow

La homofobia interiorizada es el miedo u odio a la propia homosexualidad, lo que produce una actitud hostil y rechazo hacia otras personas que no se identifican como heterosexuales y hacia la persona misma, según una investigación de 1997 realizada por cuatro psicólogos estadounidenses.

“A todos los miembros de la sociedad se les enseñan las convenciones. Aprendemos sobre estigma y prejuicios sobre ciertos grupos desde muy temprana edad. Así que cuando una persona comienza a reconocer que él o ella es gay o lesbiana, ya existe esa negatividad”, detalló Ilan Meyer, investigador de política pública y leyes de orientación sexual en la Universidad de California, a la BBC.