Yahaira Plasencia niega romance con Pancho Rodríguez: “Me cae increíble”

Yahaira Plasencia, quien hace poco negó su reconciliación con Jefferson Farfán, descartó tener una relación con Pancho Rodríguez, durante la transmisión de Esto es guerra el lunes 22 de marzo. La salsera aseguró que entre ella y el chileno solamente hay una muy buena amistad, al igual que con Diego Zurek y Facundo González, otros de sus compañeros en el reality.

La intérprete de “Y le dije no” y “Cobarde” se mostró despreocupada sobre los rumores que apuntan a que estaría iniciando una relación con su colega, debido a que no es la primera vez que pasa por una situación así. “Desde que estoy haciendo vida social me involucran con todo el mundo, Pancho no es el único”, indicó en el set de EEG.

Además, Yahaira Plasencia, quien ingresó a Esto es guerra en enero de este 2020, se refirió al comentado viaje que emprendió a una playa en el Sur junto a Pancho Rodríguez. “Panchito me cae increíble... Hemos hecho un grupito bien bonito, con Facundo (González), con (Diego) Zurek, con Luciana (Fuster), Ximenita (Peralta). Este fin de semana al sur fuimos con tres amigos más”, declaró para las cámaras de América Espectáculos.

Finalmente, la cantante de salsa reveló que no se sorprendió cuando su compañero le confesó que ella no le caía bien antes de hablar con ella en persona. “Sí, me dijo Yahaira antes de conocerte me caías mal y yo, ‘Ummh, ya me ha pasado’, pero, de verdad, a Panchito mis respetos, es un gran chico”, manifestó Yahaira Plasencia.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.