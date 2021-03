Selena Gómez y Taylor Swift juntas en fotos del recuerdo

Selena Gómez reafirmó su amistad con Taylor Swift con fotografías compartidas en las redes sociales. Como se sabe, ambas artistas musicales se conocen desde hace más de 10 años.

La intérprete de “Lose you to love me”, quien recientemente estrenó temas en español, expresó cuánto extraña a la reciente ganadora del Grammy.

Debido a las restricciones de movilización por la pandemia y los proyectos que están trabajando, ambas no han podido reencontrarse. No obstante, la productora cinematográfica decidió recordarla con inéditas instantáneas sacadas del baúl de los recuerdos.

“Echando de menos a esta (chica)”, escribió Selena Gómez en la descripción de la imagen. En la foto, las acompaña un tierno gato de orejas oscuras.

Ambas artistas sonríen en foto del recuerdo. Foto: captura/Instagram

¿Selena Gómez quiere retirarse de la música?

En una entrevista con la revista Vogue, Selena Gómez deslizó la posibilidad de dar un paso al costado en la industria en un futuro cercano. Esto, por las críticas recibidas en Instagram tras el lanzamiento de su nuevo álbum.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como ‘¿Cuál es el punto?, ¿por qué sigo haciendo esto?’; en ‘Lose You to Love Me’ sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas, todavía no era suficiente”, dijo la artista.

“Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”, agregó.

