Mario Irivarren denuncia acoso en su casa: “No sé si me están marcando”

El chico reality Mario Irivarren hizo una denuncia pública por acoso a través de sus historias de Instagram. Mostró imágenes de cómo unos extraños que se transportan en un vehículo lo siguen hasta fuera de su casa, donde permanecen durante horas.

Aseguró que siente temor de su integridad física debido a que no está seguro de si se trata de la prensa de espectáculos o de unos delincuentes que le están haciendo reglaje. Todo ello no le permite movilizarse con tranquilidad.

“Así los tengo todos los días, plantados en la puerta de mi casa, literal no puedo salir tranquilo de la ducha, porque salgo calato y me graban. Ya se fueron porque se dieron cuenta que los grabé, pero así es todos los días, están ahí. Ayer todo el día plantados, hoy todo el día plantados. Yo ya no sé diferenciar si son los de las cámaras o si me están marcando”, expresó.

Recordó que, hace varios años, vivió un terrible momento al ser encañonado por unos sujetos que bajaron de un auto que también lo perseguía.

“Hace unos años, fue igual. Yo bien confiado pensando que son las cámaras, ni me preocupé y se bajaron dos hombres con pistola y me apuntaron en la cabeza y me robaron todo. Es una situación estresante, insoportable. Yo tengo que vivir pensando que son personas de las cámaras”, señaló.

Además, el exintegrante de Esto es guerra lanzó una advertencia a quienes lo acosan fuera de su casa. “Yo a partir de ahora voy a grabar cada carro que me sigue, voy a tomarle foto a la placa y lo voy a publicar, porque ya estoy harto”, finalizó.

La modelo Vania Bludau, pareja de Mario Irivarren, también denunció acoso tras regresar a Miami, pero precisó que es contra la prensa.

