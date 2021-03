Johanna San Miguel: su hijo descarta ingresar a Esto es guerra en el futuro

Johanna San Miguel y su hijo Paulo hicieron una divertida transmisión en vivo por Instagram. Durante el enlace, al cual se conectaron cientos de seguidores de la conductora de Esto es guerra, ambos sorprendieron con sus respuestas a los usuarios.

En un momento, uno de los cibernautas le preguntó al joven si planeaba convertirse en un chico reality del programa de competencia que se transmite por América TV. En seguida, el hijo de la actriz cómica lanzó un contundente mensaje.

Descartó ser parte de Esto es guerra en el futuro, pues a cambio de la fama que le otorgaría aparecer en televisión nacional, prefiere seguir una carrera profesional.

“¿Paulo, eres guerrero? No, no soy guerrero, a mí me gusta la Medicina, voy a estudiar Medicina, no voy a entrar a Esto es guerra, lo siento mucho”, expresó el hijo de Johanna San Miguel.

Luego, otro seguidor de la conductora del reality le preguntó por Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez. Tras leer la cuestión, Paulo intervino para decir: “¡Quién será!”. Todo indica que el heredero de la actriz no es fanático del segmento televisivo.

Por otro lado, ambos se refirieron al actor Stefano Salvini, quien mantuvo una relación amorosa con Johanna San Miguel hace varios años. “Era buena gente”, mencionó el único hijo de la presentadora.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.