JB en ATV vence a Yo soy y El reventonazo de la Chola en rating

JB en ATV, Yo soy y El reventonazo de la Chola volvieron a competir en el duelo por el rating el sábado 20 de marzo. Los tres programas de televisión dieron batalla, pero solo el espacio humorístico de Jorge Benavides se convirtió en el más visto en todo el Perú.

En esta ocasión, JB en ATV presentó el casting de los personajes de Avengers y tuvo un segmento en el que participó Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular. Gracias a esta propuesta, el equipo de JB consiguió ser el líder en audiencia, con 10,6 puntos.

Por otro lado, se realizó la segunda edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, en la que Katia Palma y Adolfo Aguilar discutieron fuertemente y en la que Ania y ’Bad Bunny’ se convirtieron en los primeros eliminados. El programa de imitación de Latina se ubicó en el segundo lugar, con 10,5 puntos de rating.

En El reventonazo de la Chola, se llevó a cabo una gala más del reality Doble estrella, en el que Nicole Pillman imitó a Thalía y Susan Prieto a Adele. Con este sketch, el programa de América TV quedó en quinta posición, con 8,7 puntos.

Joao Castillo agradece a elenco de JB en ATV

Tras aproximadamente dos años trabajando con Jorge Benavides, Joao Castillo dedicó un emotivo mensaje a sus compañeros de JB en ATV, en el que resaltó la gran unión que hay entre todos.

“JB en ATV ..... The family that fate put in my way (la familia que el destino puso en mi camino)”, escribió el actor cómico, junto a una foto en la que posaban todos los pupilos de JB.

El mensaje de Joao Castillo a sus compañeras y compañeros de JB en ATV. Foto: Joao Castillo/ Instagram

