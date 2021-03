Danna Paola vive emotivo reencuentro con sus amigos de Élite en Madrid

La cantante Danna Paola se encuentra en Madrid, España, hasta donde viajó para ser parte del programa de entrevistas El hormiguero. Durante su estadía en ese país, tuvo un emotivo reencuentro con sus amigos de la serie Élite de Netflix.

En su cuenta oficial de Instagram, publicó varias fotografías de lo que fue la cena junto a los jóvenes actores de la exitosa producción. “Vida”, escribió la mexicana en la descripción de las imágenes.

Las fotos muestran a los artistas Claudia Salas, Omar Ayuso y Mina El Hammani, quienes interpretaron a Rebeka, Omar y Nadia, respectivamente, en la serie de Netflix. Además de la cena, todos compartieron un paseo por las calles de Madrid.

La publicación ya cuenta con más de 3 380 000 reacciones por parte sus seguidores en Instagram.

Los fans de Élite expresaron el asombro que sintieron al ver las fotos de Danna Paola. “Ya extrañaba verlas juntas”, “Familia Élite”, “Lo que extrañaba se hizo realidad”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Danna Paola revela por qué abandonó Élite

La cantante mexicana Danna Paola reveló que abandonó Élite porque tuvo que elegir su camino en la carrera musical.

“Empezaba a componer buena música, aunque me costaba mucho aceptar que era buena música. Me costaba creérmela, que necesitaba quedarme en la música. Hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino. Y tuve que decir que no a Élite 4”, expresó la intérprete para el programa El hormiguero.

