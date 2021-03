Vania Bludau volvió a Miami: “Estoy fastidiada porque no entiendo el acoso”

Luego de dos meses de vacaciones en el Perú, la influencer Vania Bludau decidió retornar a Miami, ciudad donde reside desde hace varios años. La modelo ya había anunciado el tiempo que permanecería en tierras peruanas al lado de su familia y de su novio Mario Irivarren, no obstante, recientemente aclaró que se siente acosada por algunos reporteros, quienes buscan captar imágenes de su día a día.

“Me estoy yendo de viaje, me estoy yendo para Miami, no me extrañen mucho que me voy por un tiempito, me voy con mi mamá y si bien ya había dicho que me iba de viaje, en realidad también estoy fastidiada porque ya no entiendo el acoso, y digo acoso porque me parece que es acoso que estén parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, comentó en sus historias de Instagram.

La modelo contó que fue captada cuando se movilizaba en un taxi para dirigirse al domicilio de su madre. “No sé si esta nota saldrá o lo que vayan a decir, pero venden más humo. Sí me voy de viaje, ya lo dije, ya estoy dos meses aquí”, continuó.

“No sé si a la gente le molesta mi modo de hablar, no soy buena fingiendo, cuando estoy feliz, estoy feliz y cuando estoy incómoda, estoy incómoda, yo soy así, sin filtros, la gente ya me conoce, me molesta que el reportero me haya dicho ‘vas a tener que salir a pedir disculpas’, entiendo”, finalizó bastante fastidiada.

Mario Irivarren está dispueto a vivir con Vania Bludau en Miami

Durante los inicios de marzo, Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al confesar que está dispuesto a convivir con su novia Vania Blludau en Miami. Ambos modelos se presentaron como pareja por primera vez en el programa En boca de todos, donde conversaron con Jazmín Pinedo.

“Lo he pensado, sí lo haría (vivir en Miami). Lo conversamos, es una idea que ronda en mi cabeza. Es difícil, pero no lo descarto para nada”, señaló el guerrero tras ser consultado por una futura convivencia con la modelo.

