Rafael López Aliaga cancela entrevista con Rodrigo y Gigi en Amor y fuego

Rafael López Aliaga canceló su presentación en Amor y fuego a pesar de que se comprometió a aparecer en dicho espacio televisivo de Willax TV y que este ya había emitido un spot promocional sobre su participación. Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron las pruebas de este suceso.

A través de WhatsApp, el candidato presidencial de Renovación Popular le comunicó a Renzo Madrid, productor general del programa, los motivos por los que no asistirá. “Mis asesores de política no me recomiendan ir, después de la ‘emboscada‘ de Mónica Delta ayer (21 de marzo) en la noche”, señaló, en referencia a la entrevista que le hizo la periodista en Punto Final.

Al recibir dicha respuesta, el realizador de Amor y fuego le reclamó nuevamente a López Aliaga por no cumplir con su promesa. “Hay un compromiso, incluso una promoción que ya está al aire”, escribió, ante lo cual el empresario, sin mayores explicaciones, contestó “Retírala, por favor. Mil disculpas”.

En los siguientes mensajes, Renzo Madrid continúo expresándole su molestia a Rafael López Aliaga, sobre todo porque, según precisó, el programa le dio al candidato la facilidad de reprogramar la fecha en que inicialmente Rodrigo González y Gigi Mitre le harían la entrevista.

Finalmente, González detalló que, ante los constantes reclamos, RLA finalizó la conversación criticando el trato que le dieron a Keiko Fujimori en Amor y fuego. “Ya he reprogramado mis actividades... Mucha agresividad a Keiko”, sentenció.

