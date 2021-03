Pía Copello conmemora el Día del síndrome de Down: “Derribemos prejuicios”

María Pía Copello utilizó sus plataformas sociales para conmemorar el Día mundial del síndrome de Down y concientizar a sus seguidores sobre este trastorno genético que afecta a millones de personas en el mundo.

La influencer compartió fotografías junto a su hija menor en las que se les ve usando medias de diferente par. En la publicación decidió explicar por qué decidió hacerlo y contó que se trata de visibilizar la condición.

“Lo que tratamos de hacer es representar los cromosomas, que se ven como pares de medias coloridas. En el caso de las personas síndrome de Down, el par 21 rompe con esto, ya que se ve como un ‘trisonomía’, no como un par”, escribió la exconductora en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, María Pía Copello animó a sus millones de seguidores a no minimizar a las personas que tienen el trastorno: “¡Derribemos prejuicios y fomentemos la inclusión! Enseñemos a nuestros hijos a respetar la diversidad. ¿Se animan a subir sus fotos con medias de colores?”.

María Pía Copello

María Pía Copello se quiebra al recordar su paso por EEG

La influencer se comunicó con Esto es guerra para participar como jurado en el novedoso segmento inspirado en la plataforma TikTok, pero no pensó que sería sorprendida con un conmovedor video que recopiló imágenes de su participación como conductora del programa.

María Pía Copello no pudo evitar emocionarse y derramó lágrimas al recordar los momentos que pasó junto a Mathías Brivio y sus demás compañeros. “Han puesto imágenes que son muy importantes para mí. La verdad es que siento que Esto es Guerra es mi casa, me he sentido muy cómoda ahí durante cuatro años y revivir esos momentos con ustedes ha sido muy emocionante”, dijo.

