Nicky Jam cumple el sueño de un fan y lo invita a subir a su Lamborghini

Nicky Jam sorprendió a sus seguidores con el gesto que tuvo con uno de sus fanáticos. El reguetonero cumplió el sueño de un muchacho y lo invitó a pasear en su lujoso Lamborghini.

El hecho se difundió a través de Instagram y el colombiano recibió miles de elogios de los usuarios por haber tenido la disposición de pasar tiempo con el fan. El medio Hoy día compiló imágenes del artista, en los que se le puede ver departiendo y conversando con el joven.

¿Cómo sucedió el encuentro? El intérprete de “El amante” se encontraba realizando una transmisión en vivo por las calles de Miami, cuando alguien se acercó a la ventana de su auto y le comentó uno de sus más grandes anhelos.

“Estaba parado haciendo mi en vivo de Instagram, y un fan se me pega y me dice que el sueño de él es montarse en un Lamborghini a dar una vuelta. Estoy cumpliendo su sueño, vamos a dar una vuelta”, dijo Nicky Jam.

El emocionado admirador no podía creer que estuviera dando un paseo junto a su ídolo y expresó: “Me encanta, la mejor noche de mi vida . Gracias, Nicky”.

Nicky Jam reflexiona sobre los lujos que le ha brindado su carrera musical

El cantante utilizó sus redes sociales para difundir una extensa reflexión sobre el éxito, la fama y el dinero que ha ganado a lo largo de su carrera artística. Durante una conversación con el programa El hormiguero, dijo sentir que muchos integrantes del medio llenan vacíos emocionales con costosos objetos.

“Claro, me ha pasado muchísimo, que he comprado algo para llenar un vacío y a la hora se me va. No es lo mismo cuando no tenías dinero y te compras tu primer lujo. Eso es diferente, eso es como un trofeo”, dijo Nicky Jam.

