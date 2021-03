María Pía Copello: “Si alguien se sintió mal, doy las disculpas”

En diciembre del 2018, María Pía Copello dejaba entre lágrimas Esto es guerra. El gran motivo: dedicarles más tiempo a sus tres hijos. Desde entonces, aprovechó el tiempo en casa -dice- para, además, impulsar contenidos de sus redes sociales, en las que es toda una influencer. En el 2020, se convirtió en la aliada de sus tres hijos en las tareas escolares -debido al confinamiento- sin descuidar su cuenta de Instagram (3.9 millones de seguidores) y claro está, su TikTok (2.7 millones) , donde debutó en octubre del 2019.

Esta semana sorprendió con Los secretos de la cocina de Pía Copello, libro con ochenta recetas de platos familiares, ensaladas, piqueos y postres. “La cuarentena nos mandó a todos a la cocina y además ese espacio fue la cuna de muchos emprendimientos. Estoy contenta con el producto porque, la verdad, es un libro muy honesto con las cosas que sí hacemos en mi casa, lo que comen mis hijos. Y la idea es que también los chicos de la casa se animen a cocinar, que se valgan solos y opten por recetas saludables”.

Te vemos como jurado de la secuencia TikTok en Esto es guerra. ¿Te has arrepentido de haber dejado el reality?

No, nunca. El tema de la familia siempre será la mejor decisión, no me arrepiento de nada, me fui con mucha pena, solo la gente más cercana a mí sabe lo que me costó. Ahora me pongo mis propios horarios, trabajo más, incluso, pero estoy en casa. Por la pandemia casi no salgo. Me dediqué a seguir creando contenidos para mis redes y compartir las clases del colegio con mis hijos, que es una parte muy dura para los padres y maestros.

¿Qué te pareció ser incluida en un ranking de TikTok donde los usuarios comentaban el mal rato que pasaron por culpa de alguna celebridad?

Me sorprendió muchísimo porque estoy segura de cómo soy como persona y con las personas. La gente muy cercana a mí me conoce. Maria Pía y Timoteo era un programa muy exitoso, duró siete años y la verdad no teníamos vida . Íbamos de una ciudad a otra, a veces con dos, tres, cuatro shows. Salíamos volando de un lado a otro. Creo que el ‘corre y corre’ de esos momentos hizo imposible cumplir con todos.

Si alguien se sintió mal, dar las disculpas respectivas porque no fue jamás con mala intención y hay cosas que no puedo controlar, no controlo. No puedo ser responsable de cosas que yo ni siquiera he notado, es todo lo que tengo que decir al respecto y me queda la misma emoción de saber que hay mucha gente que me conoce y discrepa con ese TikTok.

