Magaly Medina: su padre de 91 años recibió la vacuna contra el coronavirus

Magaly Medina reveló que su padre Luis Medina recibió la vacuna contra el coronavirus este lunes 22 de marzo. La conductora de televisión quiso compartir su emoción con sus seguidores en las redes sociales, por lo que publicó una fotografía del preciso momento en que su progenitor era atendido por el personal de salud.

“¡Mi papito policía jubilado de 91 años, recibió hoy su primera dosis de la vacuna!”, escribió en Instagram la figura de ATV, como leyenda de la instantánea.

En más de una oportunidad, Magaly Medina ha demostrado la unión que existe entre ella y sus padres, además de la preocupación que siempre ha demostrado por la salud de ellos en medio de la pandemia del coronavirus.

Magaly Medina compartió en redes sociales el momento en que su padre recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Foto: Magaly Medina Instagram

Magaly Medina revela lo que más le emociona de su padre

En una conversación con Andrea Llosa, la conductora Magaly Medina contó que le emociona mucho recordar el esfuerzo de su padre por darle una educación a ella y a su hermana. “Cuando yo quise estudiar, mi papá, que pensaba que a las hijas mujeres no había que darles educación, empeñó todo y me dio la educación, no hubiera parado esto si yo no me hubiera embarazado ni me hubiera casado, ahí ya estuve por mi cuenta”, narró la popular presentadora.

“Mi padre se mató trabajando para darnos educación, eso es lo que más me emociona”, añadió en la pasada entrevista.

