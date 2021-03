Karol G anuncia colaboraciones con Camilo, Wisin & Yandel, Ivy Queen y más

A pocos días del estreno de su nuevo disco KG0516, Karol G sorprendió al revelar las lista completa de sus temas. Esta incluyó colaboraciones con grandes artistas del género urbano, como Camilo, Wisin & Yandel, Ivy Queen y más.

A través de Instagram, la cantante colombiana dio a conocer la noticia con una publicación que ya cuenta con más de 143.000 reacciones en menos de una hora. Se trata de su primer álbum del 2021 que lanzará el próximo 25 de marzo y estará disponible en todas las plataformas de música.

El disco de Karol G presenta 16 canciones, de las cuales algunas ya se han convertido en éxitos como: “Location”, “Tusa”, “Ay dio mío” y “Bichota”.

Mientras que otros nuevos proyectos musicales ocasionaron expectativa en la lista, como “Contigo voy a muerte” con Camilo Echeverry, “Leyendas” con Wisin & Yandel e Ivy Queen, “Beautiful Boy” con el rapero Ludacris y “Gato Malo” con la cantante argentina Nathy Peluso.

La cantante reveló la lista de canciones de su nuevo álbum. Foto: captura Instagram / Karol G

Hace unos días, la cantante de reguetón difundió un videoclip como adelanto de su disco KG0516. Allí, apareció vestida de aeromoza y se le escuchó decir: “Con destino a wherever the fuck I want. Por favor, abrochen sus cinturones de seguridad y prepárate para volar over the rainbow”.

El video que no alcanza el minuto de duración ha causado revuelo en las redes sociales.

