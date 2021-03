Jazmín Pinedo recibe emotivo mensaje de su hija tras despedirse de EBDT

Jazmín Pinedo recibió una tierna sorpresa en su último día de conducción en el set de En boca de todos. Su pequeña hija le dedicó un emotivo mensaje al concluir su paso por el popular magazine.

La modelo se encontraba expresando gratitud por la acogida que recibió en el espacio, pero fue interrumpida por una videollamada. Al ver a la niña en pantalla, no pudo evitar sonreír y emocionarse.

“Te amo con todo mi corazón, eres mi héroe. Te amo, nunca puedo dejar de mirarte y me encanta cuando amaneces conmigo. Te mando un besito”, expresó dulcemente la menor.

Jazmín Pinedo quedó conmovida con las palabras de su primogénita y con un nudo en la garganta dijo: “Tu también eres mi superheroína. Yo hago todo por ti y si estoy llorando es porque siempre me alegras . ¡Que bárbaro! A mí también me encanta mirarte cuando duermes. Te amo, mamacita, eres lo más bonito del mundo”.

Jazmín Pinedo se despidió de En boca de todos

La figura de América Televisión concluyó su participación en En boca de todos luego del regreso de Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes superaron recientemente la COVID-19. El programa le preparó una emotiva despedida y ella no dudó en agradecer por la oportunidad.

“Cuando tomo la decisión de querer ayudar, porque al final eso fue lo que me movió, de verdad que me topé con una situación que me dio mucho gusto. Tengo que decirlo, tienen una producción maravillosa, a pesar de lo complicado que fue no tenerlas a ambas y solucionar el tema de lidiar con una conductora nueva durante este tiempo”, dijo Jazmín Pinedo.

