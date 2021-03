Jazmín Pinedo le dice adiós a En boca de todos: “Un trabajo maravilloso”

Jazmín Pinedo protagonizó un emotivo momento al recibir un obsequio de parte de la producción de En boca de todos, por acompañarlos en la conducción mientras Maju Mantilla y Tula Rodríguez se recuperaban del coronavirus.

“Yo quisiera aprovechar para agradecerles a todos ustedes, de verdad que primero cuando yo recibí la propuesta de venir a cubrir dos espacios tan importantes, además con un público ganado ya en este horario, yo temblé un poco, la verdad temblé un poco”, comentó la popular ‘Chinita’.

“Dije ‘uy no, qué miedo, cómo haríamos’, pero cuando tomo la decisión de querer ayudar, porque al final eso fue lo que me movió, de verdad que me topé con una situación que me dio mucho gusto. Tengo que decirlo, tienen una producción maravillosa, a pesar de lo complicado que fue no tenerlas a ambas y solucionar el tema de lidiar con una conductora nueva durante este tiempo (...) aplaudo su trabajo”, continuó.

Tras despedirse del espacio de América TV, Jazmín Pinedo reveló que ahora sí podrá cumplir su promesa de pasar más tiempo junto a su pequeña hija Khalessi, quien la conmovió al enviarle un saludo.

“Yo el año pasado le había prometido a mi hija quedarme en casa con ella, este año cumpliré mi promesa. Hay que valorar el día a día con las personas”, precisó la modelo muy emocionada.

