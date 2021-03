Dina Páucar se reinventa con nuevo negocio de hotelería en Chanchamayo

La cantante peruana Dina Páucar no se deja amilanar por la crisis que atraviesan muchos músicos debido a la pandemia del coronavirus en el país. Ahora, se ha convertido en una empresaria del rubro del turismo en el Perú.

Contó durante una entrevista que ha incursionado en un nuevo negocio de hotelería, que se ubica en la provincia de Chanchamayo, donde reside junto a su esposo.

Se trata de un fundo en La Merced con ocho bungalows al estilo Oxapampa que cuentan con los servicios básicos como agua, luz e internet. “Siempre me ha gustado el negocio de la hotelería y quiero que me visiten turistas para que disfruten de la naturaleza”, expresó para Ojo.

Sin embargo, esta faceta diferente no la aleja de la música. Asegura que no se imagina cómo será la primera vez que regrese a los escenarios después de un largo periodo de ausencia por la pandemia.

“Me acordaré de un muchachito que me dijo hace poco: ‘¿Dina, imaginas cuando cantes la canción ‘Madre’? ¿Te imaginas cuántas personas mirarán el cielo?’ Y yo en ese momento me emocioné, porque en esta pandemia muchas madres, padres, hermanos e hijos se han ido e, inevitablemente, una canción nos los recordará. No sé cómo voy a poder cantar con tanta emoción que llevo dentro”, finalizó la artista folclórica.

