Christian Domínguez y María Grazia Gamarra protagonizan emotivo reencuentro

Un emotivo reencuentro. Christian Domínguez y María Grazia Gamarra compartieron amenos momentos en el programa América Hoy, donde recordaron a sus personajes de Salvador y Catalina en la telenovela Mi amor en wachimán, producción de Michelle Alexander grabada en 2012.

“Fue una experiencia increíble. (Christian) Siempre fue correcto, es un súper compañero para mí, fue increíble grabar con él en todos esos años de la telenovela, de verdad que fue un súper amigo y yo por eso le tengo muchísimo cariño y lo admiro como músico, estoy muy feliz porque sé que él soñaba siempre con tener una familia grande”, comentó la actriz.

Momentos después, María Grazia emocionó a las conductoras Ethel Pozo y Janeth Barboza al mostrar su vientre de cinco meses de embarazo. “¡Qué hermosa!”, comentó la hija de Gisela Valcárcel antes de preguntarle a la empresaria sobre lo que más recuerda de Mi amor el wachimán.

“Para mí fue un regalo, yo no me esperaba que le vaya tan bien a la novela, no esperaba poder hacer giras por distintos lugares del Perú, conocer a tanta gente, llegar a tantas casas, fue para mí una oportunidad increíble, tengo los mejores recuerdos y desde el fondo de mi corazón siempre sueño con hacer una novela más”, continuó la intérprete de 29 años.

Por su parte, Christian Domínguez también se deshizo en halagos para su coprotagonista y se mostró muy contento con su segundo embarazo. “Dios sabe cuánto te quiero Mará Grazia, me encanta verte feliz, nuevamente mamá, ha sido una experiencia increíble conocerte y eres una gran mujer”, aseguró el cumbiambero.

