Cassandra Sánchez: Deyvis prometió escribirme una canción y nació “Bonsái”

Cassandra Sánchez de Lamadrid pasa por un gran momento en su vida debido a su sólida relación con Deyvis Orosco, con quien se comprometió en matrimonio en octubre del 2020. Asimismo, se encuentra muy entusiasmada debido a que continúa desarrollándose en su faceta como empresaria.

En conversación con La República, la hija de Jessica Newton habló sobre su labor en el Miss Perú, su nuevo emprendimiento y sus planes a futuro junto al popular cantante de cumbia, quien le dedicó su más reciente tema: “Bonsái”.

Desde muy pequeña has estado codo a codo con la industria de los concursos de belleza ¿Por qué nunca participaste en el Miss Perú?

Yo me enamoré del desarrollo de la plataforma más que de ser la representante de la misma. Lo que más disfruto es ver el cambio en las chicas durante todo el proceso en el que se convierten en reinas o solamente pasan por la plataforma y se llevan consigo nuevas herramientas para salir adelante y perseguir sus sueños. Siempre me he considerado una persona más de crear, emprender, armar , me gusta desarrollar productos y marcas.

Ahora, a raíz de la pandemia, el Miss Perú, donde eres gerente comercial, ha tenido que renovar completamente su formato para poder continuar...

Sí, es bastante complicado. Nosotros fuimos la única plataforma de belleza a nivel internacional que empezó con el concurso virtual. A raíz de la pandemia hicimos que todo el concurso fuera todo digital. La gente puede pensar que es más sencillo, pero en realidad es más difícil porque se tienen que controlar un millón de detalles, es otro mundo.

La reina del Miss Perú 2020 quedó entre las finalistas del Miss Supranational 2019. Foto: Instagram

Por otro lado, en plena pandemia, acabas de arriesgarte con el lanzamiento de un producto de colágeno...

El producto que estamos sacando es Shine Collagen. Todo el mundo pasa por este momento en el que (se pregunta) si debe emprender o no. A Dios gracias tengo a Deyvis que está a mi lado. Él me decía ‘Mi amor, dale, tú puedes’. Lo que nos diferencia de la línea tradicional es que estamos cien por ciento dedicados al eCommerce. Desde la salida del colágeno hemos tenido muy buena salida con mis seguidoras y las de Deyvis.

Cassandra Sánchez de Lamadrid promociona su nuevo producto, Shine Collagen. Foto: Cassandra Sánchez/ Instagram

Hace poco Deyvis lanzó su tema “Bonsái”, el cual te lo dedicó ¿Cómo fue tu reacción al escuchar la canción por primera vez?

No me dejó escucharla hasta que salió. Si me decía “Voy a sacar ‘Bonsái’”, para mí era su versión de El Arbolito, yo esperaba otro tipo de canción, entonces, cuando la escuché me emocioné mucho , pero sobre todo porque otras personas iban a proponerse matrimonio. El que haya podido crear algo tan bonito para tantas personas me gustó mucho.

¿Cómo nació esta canción?

Hace mucho tiempo, cuando recién empezamos (la relación), me dijo “He escrito tres canciones”, una era “Vete de mi vida”, la otra “Déjame vivir” y otra más. Todas eran súper deprimentes, luego entendí que no le inspiraba eso, sino que la cumbia sigue esa línea. Yo me reí y en ese momento me dijo “Te prometo que algún día voy a escribir una canción para ti” y dicho y hecho, nació “Bonsái”. Me gustó muchísimo cómo suena su voz en esa canción. La ha hecho con cariño y se nota.

Ustedes ya están comprometidos, ¿tienen fecha para la boda?

Nos guardamos muchos detalles para nosotros, estamos muy felices, pasando por uno de los mejores momentos. Esta pandemia ha hecho que nos conozcamos más y nos reforcemos más como el gran equipo que somos. Cuando tengamos más detalles como la fecha, serán los primeros en saberlo.

¿Ya están pensando en tener hijos o por la pandemia piensan esperar un poco más?

Dios mediante, en el futuro tendremos hijos. Yo sería feliz de tener una familia con Deyvis, que es un hombre espectacular . Los dos nos hemos ganado la lotería.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.