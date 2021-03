Yo soy, grandes batallas: ‘Bad Bunny’ y Ania son los primeros eliminados

La cantante Ania y Daniel Córdova, imitador de Bad Bunny, fueron los primeros en abandonar Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. La dupla ya había mostrado desacuerdos sobre el uso de AutoTune durante sus ensayos y tras su presentación en vivo ante la mesa de jurados, pasaron a zona de riesgo y luego fueron eliminados.

El reguetonero y la cantante pop interpretaron la canción “Tusa” y pese a que pusieron a bailar a Katia Palma y a Maricarmen Marín, no les alcanzó para superar a sus contrincantes Ana Kohler y el imitador de ‘Makuko’ Gallardo, quienes presentaron un mix de “Siqui siqui” y “Dios mío, haz que me enamore”.

Previo al versus, la producción del espacio reveló un video en el que Ania y ‘Bad Bunny’ discutían por el uso de herramientas de audio para su actuación. “Tú sabes que mejor es salir con el AutoTune, porque vamos a desafinar terrible, tú lo sabes, tú lo sabes ah”, se oye decir al popular ‘Conejo Malo’.

“Yo sé que la presentación anterior no fue mi mejor presentación, pero él se ha concentrado mucho en el tema del AutoTune y a mí, claramente, la vez pasada el AutoTune no me ayudó. Aparte de mis propios errores”, aseveró Ania.

Finalmente, ‘Bad Bunny’ y Ania fueron los que menos votos obtuvieron de parte del público, quienes prefirieron salvar a las duplas conformadas por ‘Mon Laferte’ y Tommy Portugal, ‘Mariliy Manson’ y Gaona, y ‘Miriam Hernández’ y Dantes Cardoza.

