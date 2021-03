Yo soy: Ania se niega a usar Auto-Tune en su presentación con ‘Bad Bunny’

La cantante peruana Ania volvió a tomar el escenario en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos para colaborar con el imitador de Bad Bunny. Sin embargo, durante los ensayos de su presentación, ambos tuvieron un conflicto frente a cámaras.

La joven intérprete de “Cómo le explico” se negó a usar modulador de voz en la edición del sábado 20 de marzo. Esto debido a la ola de críticas que recibió a través de las redes sociales por su primer show.

“Al final, la que está quedando mal soy yo (...). Yo sé que mi presentación anterior no fue la mejor, pero el Auto-Tune no me ayudó, a parte de mis propios errores (...). Por tratar de que salga todo perfecto, él (’Bad Bunny’) puede estar saboteándose un poquito. En esta (presentación), no voy a usarlo”, expresó Ania.

Luego, el imitador del cantante urbano se mostró en desacuerdo con la postura de su compañera. “Es mejor con el Auto-Tune porque vamos a desafinar terrible, tú lo sabes”, señaló. “Ella al cantar sin Auto-Tune está dejando descoordinado el dúo”, agregó.

Minutos antes de ingresar al escenario, Ania aclaró que llegó a un acuerdo con ‘Bad Bunny’ para que ella no se vea afectada durante el concurso de Latina. Los artistas interpretaron el exitoso tema “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj.

